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Feleknaz annenin tek isteği kızı Rukiye'nin duyması

DHA

Feleknaz annenin tek isteği kızı Rukiye'nin duyması


Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA(Hakkari), (DHA)HAKKARİ´nin Yüksekova ilçesinde, doğuştan işitme engelli Rukiye Bal'ın (13), duyma yeteneğine kavuşabilmesi için ameliyat olması gerekiyor. Feleknaz Bal, tek isteğinin kızının ameliyat olması ve sağlığına kavuşması olduğunu söyledi.
Yüksekova´nın Esenyurt Mahallesi´nde yaşayan Feleknaz ile Nadir Bal 15 yıl önce evlendi. Bu evlilikten 2 yıl sonra Rukiye ismini verdikleri çocukları dünyaya geldi. Ancak yapılan işitme testinde Rukiye´nin duymadığı ve damağının da olmadığı ortaya çıktı. 7 yaşına gelen Rukiye, Ankara'da damağından ameliyat olurken, maddi imkansızlıklardan dolayı kulaklarından ameliyat olamadı. 13 yıldır çocuğunun kulaklarının duymadığını söyleyen anne Feleknaz Bal, tek isteğinin kızının ameliyat olması ve sağlığına kavuşması olduğunu belirtti. 
Yetkililerden ve hayırseverlerden yardım isteyen anne Feleknaz Bal, "Kızım doğuştan işitme engelli; ne konuşuyor ne de duyuyor. 7 yaşındayken Ankara´ya tedaviye götürdüm. Burada damağından ameliyat olduktan sonra kulaklarından da ameliyat olması gerekiyordu. Ancak imkanlarım olmadığı için kızım ameliyat olamıyor. Kızım kulaklarından ameliyat olursa hem duyacak hem de konuşacak. Eşim hamallık yapıyor bir gün çalışıyor 10 gün çalışmıyor. Devletin kızıma verdiği engelli maaşıyla geçiniyoruz. Hayırseverlerden yardım eli bekliyoruz" dedi  (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2022-07-24 10:27:10

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