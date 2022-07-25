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Hakkari'deki düğünde 5 kilo altın takılan gelin, halay çekerken zorlandı

DHA

Hakkari'deki düğünde 5 kilo altın takılan gelin, halay çekerken zorlandı


Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de, Büşra (26) ile Melih Çallı (26) çiftinin düğününde geline 5 kilo altın, damada da 5 milyon lira takıldı. Gelinin, takılan altınlar nedeniyle halay çekerken zorlandığı görüldü.
Pinyanişi aşiretinin ileri gelenlerinden her ikisi de Ankara'da yaşayan iş insanı Bülent Çallı'nın oğlu avukat Melih Çallı ile Naif Çallı'nın kızı inşaat mühendisi Büşra Çallı, 16 Temmuz'da başkentte yapılan düğünle evlendi. Çallı çifti için Hakkari'nin Berçelan Mahallesi'nde de 2 gün 2 gece süren düğün yapıldı. Düğüne, Hakkari, İstanbul, Antalya, Van ile İran ve Irak'tan gelen, aralarında siyasetçi, kurum amirleri ve aşiretlerin ileri gelenlerinin de olduğu yaklaşık 2 bin kişi katıldı. İş insanı Bülent Çallı ve sağdıç avukat Erol Çallı'nın düğün alanında karşıladığı davetliler, yerel sanatçıların şarkılarıyla halay çekti.
TAKI SIRASI
Yeni evlilere takı takmak için sıraya girenler, geline onlarca bilezik, cumhuriyet altını, altın kemer, gerdanlık olmak üzere yaklaşık 5 kilo altın, damada ise 5 milyon lira taktı. Gelin Büşra Çallı'nın, üzerindeki takılarla halay çekmekte güçlük çektiği görüldü.
'DÜĞÜNÜMÜZ ŞÖLENE DÖNDÜ'
Damadın babası Bülent Çallı, oğlunun mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti. 16 Temmuz'da Ankara'da binlerce kişinin katılımıyla oğlunun evlendiğini, akrabalarının ısrarı üzerine Hakkari'de de düğün yaptıklarını söyleyen Çallı, "Buradaki düğünümüze de binlerin üzerinde misafirimiz geldi. Allah'a şükür hepsini iyi ağırladık ve güzel eğlendik. Düğünümüz tam bir şölene döndü. Düğünümüze katılan bütün hemşehrilerimiz, akrabalarıma ve arkadaşlarıma, dostlarıma şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum" dedi.
Çallı çifti de mutluluklarına eşlik eden akraba ve arkadaşlarına teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2022-07-25 12:34:32

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