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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dağcılar Kaval Şelalesi’ni gezdi

İHA

Dağcılar Kaval Şelalesi’ni gezdi

Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği üyeleri, Hakkari'nin ‘saklı cenneti’ olarak anılan Kaval Şelalesi’ni gezdi.
Hakkari'nin Kato Dağı eteklerindeki Kaval köyünde bulunan ve yörede 'saklı cennet' olarak adlandırılan şelale, doğaseverlerin akınına uğruyor. Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren Yüksekova Ekoloji Dağcılık ve Spor Kulübü Derneği üyeleri, her hafta olduğu gibi Hakkari il merkezi ve ilçelerini gezerek tanıtmaya devam ediyor. Rehber Mürşit Sönmez öncülüğündeki 70 kişilik grup, Kato Dağı eteklerinde doğa yürüyüşü yaptıktan sonra doğa harikası Kaval Şelalesi’nde yüzerek günün keyfini çıkardı.
Kaval Şelalesi’nin 20 metre yukardan aşağıya heybetli bir şekilde indiğini belirten Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Suat Öztekin, “Her hafta bir bölgeyi tanıtıyoruz. Bugün de Kaval Şelalesi’ndeyiz. Doğaseverleri Hakkari’nin saklı cennetine getirdik. El değmemiş doğa harikası Kaval Şelalesi, şu an dışarıdan gelen misafirlerimizi cezp ediyor. Arkadaşlar burada serinliyorlar, yüzüyorlar ve fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyorlar” dedi.
Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut ise “70 kişiyle birlikte Kaval Şelalesi’ne gelerek doğanın tadını çıkardık. Kaval Şelalesi, doğası ile harika bir yer. Arkadaşlar soğuk suyuna rağmen içinde doyasıya yüzdüler. Çok güzel bir gün olduğunu diyebiliriz. Kaval Şelalesi görenleri zaten kendine hayran bırakıyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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