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Düğünde geline 4 kilo altın takıldı Aşiret gelini takılan altınları taşıyamadı

İHA

Düğünde geline 4 kilo altın takıldı Aşiret gelini takılan altınları taşıyamadı

Hakkari’de Pinyanişi Aşireti'nin ileri gelenlerinden iş adamı Bülent Çallı’nın avukat oğlu Melih Çallı ile inşaat mühendisi Büşra Çallı çifti görkemli bir törenle dünya evine girerken, geline 4 kilo altın, damada ise 3 milyon TL hediye edildi.
Hakkari’nin Pinyanişi aşiretinin ileri gelenlerinden ve Ankara’da yaşayan iş adamı Bülent Çallı’nın oğlu avukat Melih Çallı ile yine Ankara’da yaşayan Naif Çallı’n mühendis kızı Büşra Çallı için Berçelan Mahallesi’nde 2 gün 2 gece süren düğün yapıldı. 26 yaşındaki mühendis Büşra Çallı ile hayatını birleştiren avukat Melih Çallı’nın düğün töreni Hakkari, İstanbul, Antalya, Van, İran ve Irak’tan gelen birçok önemli ismi buluşturdu.
Düğün alanında iş adamı Bülent Çallı ve sağdıç avukat Erol Çallı tarafından karşılanan davetliler, yerel sanatçıların söylediği Kürtçe şarkılarla halay çekti. Düğüne katılan davetlilere kavurma, pilav ve cacık ikram edildi.
Gün sonunda davetliler, Çallı çiftine takı takmak için adeta birbiriyle yarıştı. Gelin, 4 kiloyu bulan takılar nedeniyle halay çekmekte güçlük çekerken, damat Melih Çallı’ya ise yaklaşık 3 milyon TL hediye edildi.
Damadın babası iş adamı Bülent Çallı, oğlunun mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayan bütün davetlilere teşekkür etti. Çallı, “16 Temmuz’da Ankara’da binlerce kişinin katılımı ile kız tarafının düğününü yaptık. Bizleri mutlu bahtiyar ettiler. Bugün de akrabalarımızın ısrarı üzerine Hakkari’de düğün yaptık. Buradaki düğünümüze de binlerce misafirimiz geldi. Düğünümüze katılan bütün hemşehrilemize, akrabalarıma, arkadaşlarıma ve dostlarıma şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum” dedi.
26 yaşındaki damat Melih Çallı ise mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan akraba ve arkadaşlarına teşekkür etti.

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