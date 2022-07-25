Hakkari Valiliğinden şehit açıklaması

Bu kez de Aydın yanıyor! İlçeyi dumanlar sardı

Hakkari Valiliği, şehit olan Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli güvenlik korucuları Avdi Demir, Kemal İmece, Veysi Sebik ve Bülent Vermez'in ailelerine başsağlığı diledi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "25 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 06.35 sıralarında Irak’ın kuzeyinde icra edilen PençeYıldırım Harekatı çerçevesinde Keri Üs Bölgesi mevkiinde yol arama ve keşif/gözetleme faaliyeti icra etmek maksadıyla görevli personellerimize bölücü terör örgütü mensupları tarafından saldırı gerçekleşmiştir. Bahse konu saldırıda Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Avdi Demir, Kemal İmece, Veysi Sebik ve Bülent Vermez isimli güvenlik korucularımız şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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