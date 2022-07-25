Durankaya beldesinde korkutan yangın

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari’nin Durankaya beldesinde bir evin çatısında çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın Durankaya beldesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Cafer Çiftçi isimli vatandaşa ait evin çatısı biranda alev aldı. Haber verilmesi üzerine Durankaya Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, belde sakinlerinin yardımı ile yangına müdahale etti. Ancak rüzgarın etkisiyle yükselen alevlere müdahale sırasında ekipler zor anlar yaşadı. Korkuya neden olan yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, evde maddi hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.