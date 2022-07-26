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Bakan Soylu, şehit olan güvenlik korucularının taziyesine katıldı Şehitlerin taziyesinde konuşan Bakan Soylu: "Sınırlarımızın içerisini nasıl temizlemişsek, sınırlarımızın dışını da kimsenin göz dikemeyeceği bir noktaya getirmek şehitlerimize namus burcumuzdur"

İHA

Bakan Soylu, şehit olan güvenlik korucularının taziyesine katıldı Şehitlerin taziyesinde konuşan Bakan Soylu: "Sınırlarımızın içerisini nasıl temizlemişsek, sınırlarımızın dışını da kimsenin göz dikemeyeceği bir noktaya getirmek şehitlerimize namus burcumuzdur"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak'ın kuzeyinde yürütülen PençeYıldırım Harekatı'nda şehit düşen 4 güvenlik korucusunun taziyesine katıldı. Bakan Soylu, "Sınırlarımızın içerisini nasıl temizlemişsek, sınırlarımızın dışını da kimsenin göz dikemeyeceği bir noktaya getirmek şehitlerimize namus burcumuzdur" dedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak'ın kuzeyinde yürütülen PençeYıldırım Harekatı'nda şehit düşen 4 güvenlik korucusunun taziyelerine katılmak için Hakkari’nin Yüksekova ilçesine geldi.
Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Tümen Komutanı Muammer Alper, Hakkari İl Jandarma Momutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Hakkari İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, AK Parti İl Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Arslan karşıladı.

Bakan Soylu, ilk taziye için Uğuraçan köyüne gitti
Bakan Soylu, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanından beraberindekiler ile birlikte helikopterle Aktütün ve Uğuraçan köyüne gitti. PençeYıldırım Harekatı'nda şehit düşen Kemal İmece ve Avdi Demir’in taziyesi için Uğuraçan köyüne giden Bakan Soylu, şehit aileleriyle köy camisinin bahçesinde bir araya gelerek taziye dileklerini iletti.
Burada bir süre duran Bakan Soylu daha sonra şehit düşen güvenlik korucularının taziyeleri için Şemdinli merkeze geçti.

Bakan Soylu Şemdinli’de Türk bayraklarıyla karşılandı
Bakan Soylu, Uğuraçan köyündeki taziyeden sonra Şemdinli merkezde Bülent Vermez ve Veysi Sebik’in taziyesine katıldı. Şemdinli merkeze taziye için gelen Bakan Süleyman Soylu, büyük bir kalabalık ve Türk bayraklarıyla karşılandı. Burada acılı şehit ailelerine başsağlığı dileyen Bakan Soylu, "Sınırlarımızın içerisini nasıl temizlemişsek, sınırlarımızın dışını da kimsenin göz dikemeyeceği bir noktaya getirmek şehitlerimize namus burcumuzdur" dedi. Kur'anı Kerim tilaveti ve okunan duanın ardından konuşan Bakan Soylu, acılarının büyük olduğunu aktardı. "Namus, din, bayrak, huzur, çocukların geleceği, birlik ve beraberlik için canını feda edenler sayesinde gecenin bir vaktinde bir yerlere gidebildi. Bir tek tesellimiz var. Bu kardeşlerimize kurdukları kalleş pusu gibi bu ülkeye de, bu millete de, bu milletin birliğine de pusu kurdular ama muvaffak olamadılar. Hepinize minnettarız. Birliğimize, kardeşlik hukukumuza, devletimize ve milletimize olan sadakatten bir milim sapmadınız. Hakkari, bizim memleketimizin en çok şehit veren ilidir. Yurt içinde bugün eğer Doğu ve Güneydoğu'da, ülkemizin başka bölgelerinde huzur varsa biz burada şehit olan kardeşlerimize borçluyuz. Bizim onlara borcumuz var. Şehitlerin ailelerine, evlatlarına, babalarına, eşlerine, dostlarına, akrabalarına, hısımlarına acı düştü. Ölümlerin güzeli olur mu? Bize çocukken öyle öğrettiler. İki şeye imrendirdiler, güzel ölüm ve şehadet. Allah keşke bize de nasip etse. Birincisi, onlar bu memleket ve bu ülke için sınırımızın ötesinde bu ülkeye kötü niyet besleyenlere fırsat vermemek için fedai can ettiler. Aileleri için elbet büyük acıdır. Yüz yıl sonra bu coğrafyada bu şehitlerimizin torunları diyecekler. Dedelerimiz, birliğimizden taviz vermedi. Onların madalyaları, bizim en şerefli nişanemiz, emanetimizdir. Onlara minnettarız. Şehitlerin ailelerinin, uğrunda fedai can ettikleri bu vatanın, bayrağın ve şu an gölgesinde bulundukları minarelerden okunan ezanın kendilerine emanettir" dedi.

"Bilesiniz ki bu kalleşliği kim yapmışsa yanına bugüne kadar kalmadığı gibi bundan sonra da kalmayacak"
Bakan Soylu, "Bu devlet, bu millet, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız buna fırsat vermiyor. Esas biz hiçbirimiz olmasak da Cenabı Allah buna fırsat vermez. Çocuklarımızın okumasını, iş, güç sahibi olmasını, kol kola şenlik içinde olmalarını istiyoruz. Bunun maliyeti ve bedeli var ve bu bedeli ödemekten sakınmıyoruz. Allah şehitlerimizi, cenneti ve cemaliyle müşerref kılsın. Onlar, Hazreti Hamza'nın yoldaşıdırlar. Buna inanıyoruz. Peygamber Efendi'mize komşu olmak gibi bir yüce makam içindedirler. Bilesiniz ki bu kalleşliği kim yapmışsa yanına bugüne kadar kalmadığı gibi bundan sonra da kalmayacak. Huzurumuzu bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızla buraya gelirken konuştum. Büyük bir teessür ve üzüntü içinde. Her birinize başsağlığı diliyor. Şehitlerimize Cenabı Allah'ın cenneti ve cemaliyle buluşması duaları ve niyazları var. Allah kabul etsin. Hepimiz şehit ailelerinin emrine amadeyiz" ifadelerini kullandı.
Şemdinli ilçe merkezinde vatandaşlar tarafından "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" ve "Dik dur, eğilme, Üzümkıran sizinle" sloganlarıyla cevap verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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