Vali Akbıyık: “Şehitlerimiz, milletimizin kahramanlarıdır”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Irak'ın kuzeyinde yürütülen PençeYıldırım Harekatı'nda şehit düşen Güvenlik Korucusu Bülent Vermez'in babası Hanemir Vermez’i ziyaret ederek başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vali Akbıyık, beraberindeki İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara ve Hastane Başhekimi Uz. Dr. Uğurcan Kara ile Şehit Güvenlik Korucusu Bülent Vermez'in babası Hanemir Vermez'i yatmakta olduğu Hakkari Devlet Hastanesindeki odasında ziyaret ederek, başsağlığı diledi. Vali Akbıyık, “Şehitlerimiz milletimizin kahramanları, bizlerin en kıymetli değerlerimizdir. Onların anneleri, babaları, eşleri, çocukları bizim emanetlerimizdir" dedi.

Vali Akbıyık, şehit babasının taleplerini dinledikten sonra hastaneden ayrıldı.

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