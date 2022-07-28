Kur'an kursu öğrencilerinden örnek davranış

– Hakkari’deki Aksa Camii’nde yaz Kur’an kurslarına devam eden öğrenciler, “Çevreme Duyarlıyım Mahallemi Seviyorum” sloganıyla temizlik kampanyası başlattı.

Aksa Camii Yaz Kur’an Kursu öğreticileri ile öğrencilerinin başlattığı temizlik kampanyasına Hakkari Belediyesinde çalışan temizlik elemanları da destek verdi. Aksa Camii İmamHatibi Medeni Kazak, görevlerinin kursa gelen öğrencilere sadece Kur’anı Kerim ve temel dini bilgileri öğretmek olmadığını belirterek, “Bununla birlikte öğrencilere çevreye karşı duyarlı olmayı öğretmek, ekolojik dengeyi ve hijyenik bir ortamda yaşamanın önemini anlatmak da bizlerin görevidir. Bu çerçevede öğrenci ve velileriyle görüş alışverişinde bulunduktan sonra ‘Çevreme Duyarlıyım Mahallemi Seviyorum’ sloganıyla temizlik kampanyası başlatmayı uygun bulduk. Öğrenciler canı gönülden kampanyaya destek verdiler. Bunun yanında Hakkari Belediyesinde görevli temizlik elemanları da çöp poşeti ihtiyacımızı karşılamanın yanında bizzat çalışarak kampanyaya katkı sundular. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Mahalle sakinleri çevreye olan duyarlılıkları ve temizliğe verdikleri önemden dolayı Aksa Camii Yaz Kur’an Kursu öğrencileri ile öğreticilerine teşekkür ettiler.

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