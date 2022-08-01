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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksekova ‘Fen Lisesi’ne kavuştu

İHA

Yüksekova ‘Fen Lisesi’ne kavuştu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararla Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde fen lisesi kuruldu.
Alınan kararın ardından İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan İsmet Alkan Anadolu Lisesine ‘Yüksekova Fen Lisesi’nin tabelası asıldı. Eğitim öğretim döneminin başlamasıyla bu sene ilk olarak 60 öğrenci Yüksekova Fen Lisesinde eğitim görmeye başlayacak.
Yüksekova adına büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirten Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, “Yüksekova’mızda Türkiye’de nitelikli okullar türleri arasında yer alan fen lisemizin büyük gururunu hep beraber yaşıyoruz. Bu okulumuz bir ortaöğretim kurumumuz bünyesinde ilk yılında 2 derslikli ve 60 öğrenci alacak şekilde planlanmıştır. Fen liseler, matematik ve fen ağırlıklı eğitim veren kurumlardır. Bu okulları bitiren öğrencilerimiz, üniversite ve bölüm tercih ederken daha çok tıp ve mühendislik fakülteleri gibi birimleri tercih etmekteler. Yüksekova’mıza kazandırmış olduğumuz bu okulumuz, memleketin geleceğinde hizmet edecek nice doktor, mühendis ve yazılımcıların yetiştirilmesine vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. İnşallah kısa sürede de kendi binasının yapıldığını bütün hemşehrilerimizle göreceğiz. Bu okulumuz sadece Yüksekova’ya hizmet etmeyecek. Yakın ilçelerimiz Şemdinli, Derecik ve Başkale gibi yerlerden gelecek öğrencilere de hizmet edecektir. Yüksekova’mızın ihtiyaç duyduğu bu okul türü, eğitim kalitemizi yükselteceğine yürekten inanıyoruz. Okulumuzun açılmasında emeği geçen başta Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer olmak üzere üst yöneticilerimize, Hakkari Valimiz İdris Akbıyak’a, Kaymakamımız Ömer Çimşit’e, İl Milli Eğitim Müdürümüz Bilal Gür’e ve burada adını sayamadığım herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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