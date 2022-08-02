Hakkari'de dağ keçisi sürüsü yola indi

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Hakkari'de huzur ve güvenin sağlanmasıyla birlikte son günlerde sıkça görünmeye başlanan dağ keçileri, bu defa sürü halinde kara yolunda görüntüledi.

Çukurca kara yoluna inen dağ keçileri, Adem Çiftçi isimli bir vatandaş tarafından görüntülendi. Dağ keçileri, yakınlarında durarak fotoğraf çeken vatandaşları umursamayarak ilerleyişine devam etti. Bir süre kara yolu kenarında kalan keçiler, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

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