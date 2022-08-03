Hakkari'de 'Buz Devri' filmi izletildi

Hakkari Belediyesi tarafından "Hakkari'de Hayat Var" sloganıyla düzenlenen ağustos ayı etkinliklerinde yüzlerce vatandaş açık havada 'Buz Devri' filmi izletildi.
Hakkari Belediyesi tarafından Kent Park'ta düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte her akşam farklı programlar düzenleniyor. Bu defa da dev ekranda 'Buz Devri' filmi izletildi.
Halkın yoğun ilgi gösterdiği film arasında ise çocuklara ücretsiz mısır ikramı yapıldı. Etkinliklerin ağustos boyunca devam edeceği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.