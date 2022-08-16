4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'na 'kaya balı' tırmanışı



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de Hamdi Akdoğan, her yıl 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'na tırmanıp, kaya balı topluyor. Bölgede kaya balını 8 yıl önce gezerken keşfettiğini söyleyen Akdoğan, "Balımızın kilosu 4 ile 6 bin TL arasında değişiyor. Altın ile yarışıyor. Tehlike ve zorlukları göze alarak, bu işi yapıyorum" dedi.

Yüksek rakımlı yaylalara ve zengin bitki örtüsüne sahip Hakkari'de, arıcılık önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. 'Dağların kenti' olarak da adlandırılan Hakkari'nin dağlarında bol miktarda doğal kaya balı da bulunuyor. Fakat yüksek kesimlerde yuva yapan arılardan elde edilen kaya balını keşfetmek için zorlu ve tehlikeli bir yolculuğu göze almak gerekiyor. 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'nda gezerken arıları fark eden 5 çocuk babası Hamdi Akdoğan, 8 yıldır aynı bölgeye tırmanarak bal topluyor.

Ekipmanları ile Cilo Dağı'nın sarp bölgesine gelen Akdoğan, ardından 3 saat süren zorlu bir yolculuk yapıyor. Tırmanış sonrası balın bulunduğu noktaya ulaşan Hamdi Akdoğan, arı saldırılarından korumak için 'arıcı kıyafeti' giyiyor. Balı toplayan Akdoğan, geldiği yoldan geri dönüyor. Akdoğan, elde ettiği kaya balını özel müşterilerinin yanı sıra Almanya, İsviçre, İran ve Irak'tan talep eden kişilere gönderiyor.

KAYA BALININ KİLOSU 6 BİN TL

Bu yıl yaptığı ilk tırmanışta 7 kilo bal topladığını belirten Akdoğan, doğal olduğu için kaya balının çok tercih edildiğini söyledi. Herkesin kendisini 'Balcı Hamdi' olarak bildiğini ifade eden Akdoğan, "Cilo Dağı eteklerindeyiz, burada kaya balını çıkartıyoruz. 5 nüfusum var, ailemi kaya balı ile geçindiriyorum. Bala büyük bir talep var. Türkiye'deki özel müşterilerimin yanı sıra Almanya, İsviçre, İran ve Irak'a da gönderiyorum. Balımızın kilosu 4 ile 6 bin TL arasında değişiyor. Altın ile yarışıyor. Tehlike ve zorlukları göze alarak, bu işi yapıyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2022-08-16 10:42:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.