Yüksekova´da 'Holane' etkinliği düzenlendi



Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 'Yüksekova terörle değil sporla alınacak' sloganıyla bölgenin geleneksel eğlenceleri arasında yer alan ve beyzbola benzerliğiyle bilinen 'Holane' için tanıtım etkinliği düzenlendi.

Yüksekova ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Şehir stadında düzenlenen tarihi çok eskilere dayanan özellikle kırsal kesimlerde yaşayan köylerde sosyal aktivite olarak oynanan 'Holane' oyunu oynadı. Şehir stadında düzenlenen etkinliğe Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, Kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlk kez düzenlenen 'Holane' etkinliğinde oyunun başlama vuruşunu Vali İdris Akbıyık yaptı.

'Holene' oyununun uzun yıllardır oynandığını söyleyen, Nihat Baban, "Tarihi bilinmeyen kökü çok eskilere dayanan bir oyun çeşididir. Çoğu kişi Amerikan´daki beyzbol ile karıştırır. Ancak çok farklı bir oyundur. Amerika´daki beyzbolla ortak tek yanı sadece sopayla vurmaktır. Oyunun içerisine baktığın zaman çok farklı şekilde oynanıyor. Bugün bu oyun bizleri çok eskilere götürdü. Eskiden köylerde sosyal aktivite olarak sadece bu oyun oynanıyordu. İkiyaka köyünde insanlar sürekli çiftçilikle uğraşırlardı. İşlerini bitirdikten sonra streslerini atmak için bu oyunu oynarlardı. 3-4 kişi ile başlayıp zaman içerisinde 10 ile 15 kişiye çıkıyordu. Bugün tekrar bize bu anı yaşatanlara çok teşekkür ederim." dedi

Dedelerinin bu oyunu oynadığını anlatan Hamdi Babat ise şöyle konuştu:

"16 yaşlarında köyde oynadığımız tek oyun bu oyundu. Büyüklerimiz sürekli bu oyununu oynardı. Dedelerimizden öğrendik. Bugün ilk kez İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu oyunu oynamanın mutluluğunu yaşıyorum. Umarım bu oyun tekrardan gün yüzen çıkıp turnuvalar düzenlenir." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2022-09-11 18:34:26



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