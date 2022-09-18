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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekerlekli kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyor

DHA

Tekerlekli kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyor


Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde tekerlekli kayak sporcuları ulusal ve uluslararası yarışlara hazırlanmak için ilçenin değişik yerlerinde ve köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Antrenör Kenan Ören, 60 sporcuyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Yılın 11 ayı kentin değişik yerlerinde ve müsait bulduğumuz alanlarda koşu kuvvet antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Yüksekova memleketimizin doğası, iklimi, rakımı kış sporları için en verimli şehir. Pist olmadığı için imkansızlıklara rağmen bizler zoru başarmaya çalışıyoruz" dedi.
Yüksekova ilçesinde, tekerlekli kayak sporcuları, antrenmanlarını YüksekovaEsendere ya da köy yolunda yapıyor. Şu ana kadar onlarca milli sporcu yetiştiren Yüksekova Tekerlekli Kayak Takımı´nın 60 sporcusu, Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası´na hazırlanıyor. YüksekovaEsendere kara yolunda zaman zaman araç trafiği arasında antrenman yapan sporcular, pist sıkıntısından dolayı her yıl çalışmalarını bu şekilde yaptıklarını belirtti. 
Genç sporcuları müsabakalara hazırlayan milli takım kayak antrenörü Kenan Ören, takımın daha iyi başarılar elde etmesi için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi. Yüksekovalı sporcuların önemli başarılara imza attıklarını anlatan Ören, "33 yıldır kayak sporu ile uğraşıyorum. Hem milli takımlarda hem de Yüksekova´da antrenörlük yapmaktayım. Yüksekova´da ilkel koşullarda yalnızca gençlik sporun, valiliğin ve kaymakamlığın destekleriyle dünyanın en pahalı sporunu, kayak sporunu 60 öğrenciye ilkel koşullarda yapıyoruz. 11 yaş ve üzeri sporcularımız ulusal müsabakalara burada hazırlanıyorlar. Türkiye Şampiyonası'nda derece alan sporcularımız, uluslararası arenada ülkemizi temsil ediyor" dedi.
TRAFİKLE İÇ İÇE ANTRENMAN YAPIYORUZ'
Ören, yılın 11 ayında ilçenin değişik yerlerindeki kara yolunda trafikle iç içe antrenman yaptıklarını ifade ederek," Memleketimizin doğası, iklimi, rakımı ile kış sporları için en verimli bir şehirdir. İmkansızlıklara rağmen zoru başarmaya çalışıyoruz. 1990´da ilk müsabakalara katıldım. 32 kez milli oldum. 2005 yılından bu yana da 124 defa Türkiye´de milli takımın başında en fazla antrenörlük kariyerine sahip oldum. Bu spor sayesine üniversiteyi okudum, dünyayı gezdim, ekonomi özgürlüğümüzü kazandık. Bunlar tamamen bu sporun sayesinde oldu.  Hiçbir şekilde tanımı benzeri olmayan bir şehirde sporun olmadığı bir şehir de bizler böyle başarılara imza attık. Bizler şehrimize sporu tanıttık. Spor kültürünü kazandırdık" diye konuştu.
'12 TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞUM VAR, 72 KEZ MİLLİ SPORCU OLDUM'
2010 yılından beri hem milli takımı hem de Yüksekova´daki sporcuları çalıştırdığını belirten antrenör Bayram Ören ise, "72 defa milli sporcu olarak ülkemizi temsil ettim.12 defa Türkiye şampiyonluğum var. Tekerlekli kaya dünya 6´ncılığım var. Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yüksekova´da yılın 11 ayı boyunca antrenmanlarımız devam ediyor. Genel hazırlık dönemlerimizi bitirdik. Şimdi özel hazırlık dönemindeyiz. Koşu kuvvet çalışmalarımız var. Çalışmalarımızı tekerlekli kayak olarak devam ediyor. Sporcularımız çeşitli dereceler elde etti. Amacımız buradaki çalışmaların sonucunda sporcularımız uluslararası müsabakalarda milli takım adına derece almaktır." dedi.
Tekerlekli kayak sporuna 3 yıl önce başladığını belirten 5 Mayıs Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ecrin Şirin Canan da 6 aylık bir çalışma sonunda Türkiye Şampiyonasına katıldığını ve bu şampiyonada Türkiye birincisi olduğunu, şimdi ise dünya şampiyonu olmak için çabaladığını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2022-09-18 11:01:55

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