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Menfeze EYP'li saldırı için gelen teröristler güvenlik kamerasında

DHA

Menfeze EYP'li saldırı için gelen teröristler güvenlik kamerasında


HAKKARİ, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyadan duyurduğu Hakkari'deki terör operasyonu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. PKK´lı teröristlerin menfeze gelip EYP'li saldırı düzenlemek için yaptıkları hazırlıklar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis özel harekat ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen 2 teröristin üzerinden el bombası, uzun namlulu silah, termal şemsiye ve tabanca çıktığı bildirildi. Ayrıca, terör örgütü üyelerinin hedef aldığı menfez ve köprülerin 24 saat güvenlik kamerası ile takip edildiği ifade edildi.
Hakkari´de geçen cumartesi günü özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonda PKK´lı 2 terörist etkisiz hale getirildi, kaçmaya çalışan 1 terörist ise yapılan takiple yakalandı. Operasyonla ilgili yeni detaylar ve güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Menfeze EYP'li saldırı için gelen ve etkisiz hale getirilen 2 teröristin üzerinde yapılan aramada, 1 Glock marka tabanca, 4 el bombası, 2 Kalaşnikof uzun namlulu silah, 10 şarjör, 2 termal şemsiye, yaşam malzemeleri, 1 sırt çantası, 2 palaska, dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar çıktığı bildirildi. Ayrıca, 3 teröristin menfezdeki demir parmaklıkları açmak için çekiç ve levye kullandığı belirtildi.
TERÖRİSTLER KAMERADA 
Teröristlerin menfeze girerek EYP'li saldırı düzenlemek üzere yaptığı hazırlıklar da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gelen 3 terörist bir süre oyalandıktan sonra menfeze giriyor. Teröristler menfezde EYP'li saldırı için hazırlık yaparken bölgeye zırhlı araçla polis özel harekat ekipleri geliyor. Zırhlı aracı gören teröristlerin bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor. 
BAKAN SOYLU DA PAYLAŞIMDA BULUNMUŞTU 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söz konusu operasyonla ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunmuştu. Bakan Soylu paylaşımında, "Teslim olun dediler, teslim olmayan 2 terörist sarı torbaya girdi. Hakkari Yüksekova'da 3 teröristi ablukaya alan PÖH çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Kaçmaya çalışan 1 terörist, kıskıvrak yakalandı. Sayı 3 eksildi, PÖH, Allah sizleri korusun" ifadelerini kullanmıştı.
MENFEZ VE KÖPRÜLER 24 SAAT İZLENİYOR
8 Ağustos tarihinde HakkariŞemdinli kara yolu üzerinde menfeze yerleştirilen EYP ile saldırı düzenlendiği, yapılan bu saldırının ardından güvenlik güçlerinin, bölgedeki önlemleri arttırarak menfez ve köprüleri kameralar ile izlemeye aldığı, geçen cumartesi günü de saldırı için gelen teröristlerin kameralara takıldığı öğrenildi. 24 saat esasıyla nöbet tutan güvenlik güçlerinin, menfez ve köprü çevrelerindeki olası durumlarda bölgeye hızlı bir şekilde intikal ederek, saldırıları önlediği bildirildi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Halil İbrahim KARABIYIK
2022-09-20 09:37:53

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