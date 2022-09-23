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Hakkari'de kayıp Alzheimer hastası aranıyor

DHA

Hakkari'de kayıp Alzheimer hastası aranıyor


Yaşar KAPLAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de, yakınlarının dünden beri haber alamadığı Alzheimer hastası Neciba Yücedağ (67) için jandarma ve polis ekipleri arama çalışması başlattı. Yücedağ, gece de mahalleli ve yakınları tarafından sokaklarda el fenerleriyle arandı. 
Yüksekova ilçesine bağlı Dize Mahallesi'nde oturan Alzheimer hastası Neciba Yücedağ, dün öğle saatlerinde evinden çıktı. Geri dönmeyen ve haber de alınamayan Yücedağ'ın kaybolduğundan endişelenen yakınları, jandarma ve polise başvurdu. Yücedağ ailesi ve yakınları, mahalleli ile birlikte gece sokaklarda el fenerleriyle Alzheimer hastası kadını aradı ancak bulamadı. Jandarma ve polis ekipleri de Neciba Yücedağ için arama çalışması başlattı.
Annesini her yerde arayan Osman Yücedağ, "Komşularımızla birlikte dünden beri annemi arıyoruz. Gitmediğimiz, sormadığımız yer kalmadı ancak annemin izine rastlamadık. Durumu jandarma ve polise de bildirdik. Bugün de sabah saatlerinde ilçenin tamamında inşaat ve çalıların arasında aramaya çalışıyoruz. Annemi bulanların bize haber vermelerini istiyoruz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2022-09-23 10:00:12

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