Zeynep öğretmen, matematiği müzikle sevdiriyor



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi´nde görev yapan matematik öğretmeni Zeynep Topraktan, öğrencilere dersi, müzik, dans ve tiyatro etkinlikleriyle anlatıyor. Topraktan, müziğin bilimsel performansı artırdığını, matematik ile birleştiği zaman büyük faydasını gördüklerini söyledi.

Yüksekova ilçesi Kuruköy Mahallesi İlk ve Ortaokulu'na 4 yıl önce matematik öğretmeni olarak atanan Zeynep Topraktan, öğrencilerine dersi sevdirmek, başarılarını artırmak ve ön yargılarını kırmak için farklı bir yöntem kullandı. Topraktan, matematiği, müzikle harmanlamaya karar verdi. Üniversite yıllarında müzik ve matematik üzerine çalışmalarının olduğunu belirten Topraktan, atanınca da faydalı olacağını düşündüğü bu projesini hayata geçirdi. Topraktan, müziğin bilimsel performansı artırdığını, matematik ile birleştiği zaman da büyük faydasını gördüklerini söyledi. Kuruköy Mahallesi İlk ve Ortaokulu'nda geçirdiği 4 yılın ardından bu yıl da Bilim ve Sanat Merkezi´nde görev yapan Zeynep Topraktan, uygulamaya müzik ve dansın yanı sıra tiyatroyu da ekledi.

'OLUMLU SONUÇLAR ALDIM'

Kullandığı yöntemle birçok öğrencisinin başarı göstererek çok iyi liselere kayıt yaptırdığını belirten Zeynep Topraktan, "Bu yöntemle olumlu sonuçlar aldım. Bu uygulamayı biraz daha geliştirip 2020´den itibaren dans ve müzikle matematik etkinlikleri yaptık. Ayrıca matematik seferberliği adı altında etkinlikler düzenledik. Öğrencilerimi mezun ettim. Bu yıl ise Yüksekova Bilim ve Sanat Merkezi'nde üstün yetenekli öğrencilerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müzik ve dansa tiyatroyu da ekledik. Ünlü matematikçilerin hayatlarını canlandırıp, buluşlarını teorem ve ispatlarını öğrenip akademik anlamda da çalışıp, Milli Eğitim Bakanlığı'nın matematik temalı bilim olimpiyatlarında da yer alacağız" dedi.

6'ncı sınıf öğrencisi Kübra Gülmez ise "Matematik bizim hayatımızın her yönünde her dakikasında bize lazım olan bir şey. Zeynep öğretmenimiz bize matematiği şarkılarla, danslarla daha eğlenceli bir şekilde anlatmaya başladı. Daha önce matematik dersi bu kadar eğlenceli olmamıştı. Şimdi şarkılarla, danslarla matematiği öğreniyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2022-09-23 10:45:02



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