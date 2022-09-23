Hakkari'de kayıp Alzheimer hastası aranıyor (2)



ARAMALARA AFAD DESTEĞİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yakınlarının dünden beri haber alamadığı, kayıp Alzheimer hastası Neciba Yücedağ (67) için sürdürülen arama çalışmalarına, jandarma ve polisin yanı sıra AFAD ve Yüksekova Belediyesi zabıta ekipleri de katıldı. Dün akşamdan beri mahallelinin de katıldığı çalışmalarda annesini arayan Osman Yücedağ, "Komşularımızla birlikte dünden beri annemi arıyoruz. Gitmediğimiz yer kalmadı. Şu ana kadar bir ize rastlamadık. Bulanlar insanlık namına bize haber versinler" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2022-09-23 17:15:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.