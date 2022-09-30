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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de kayıp Alzheimer hastası kadın, 11 gündür aranıyor

DHA

Hakkari'de kayıp Alzheimer hastası kadın, 11 gündür aranıyor


Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, evinden çıktıktan sonra bir daha haber kendisinden alınamayan Alzheimer hastası 6 çocuk annesi Neciba Yücedağ (67) için sürdürülen arama çalışmaları 11 gündür devam ediyor. AFAD, jandarma, polis ve zabıta ekiplerinin yanı sıra ilçe halkı da arama çalışmalarına katılarak Yücedağ'ı arıyor.
Yüksekova ilçesine bağlı Dize Mahallesi'nde oturan Neciba Yücedağ, 11 gün önce, öğle saatlerinde evinden çıktı. Geri dönmeyen ve haber de alınamayan Yücedağ'ı gece boyunca bulamayan yakınları ve mahalleli durumu polis ve jandarmaya bildirdi. Jandarma, polis, AFAD ve zabıta ekipleri de Neciba Yücedağ için arama çalışması başlattı. Ekiplerin günlerdir sürdürdüğü arama çalışmalarında Yücedağ'ın izine rastlanılmadı.
Bugün Yüksekova'da sosyal medya hesaplarından yapılan duyurularla da Yücedağ'ın aranması için vatandaşlar davet edildi. İlçenin tüm mahallelerinde jandarma, polis, AFAD ve zabıta ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da arama çalışmalarına katılarak mahallelerde ev ev gezerek bölgelerinde çalışma yürüttü. Arama çalışmalarına katılan vatandaşlar kayıp Yücedağ'ın resmini göstererek, görülmesi halinde yetkililere haber verilmesini istedi. Ayrıca Yücedağ'ı arama çalışmaları köylerde ve çevre ilçelerde de sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2022-09-30 18:39:32

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