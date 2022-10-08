İsviçre'den Türkiye'ye bisikletle geldi; 2 ayda 5 bin kilometre pedal çevirdi



Yaşar KAPLAN/ HAKKARİ, (DHA)İSVİÇRE'den bisikletle Türkiye'ye gelen Robert Porchet (32), yaklaşık 5 bin kilometre pedal çevirdi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine, 2 ayda geldiğini belirten Porchet, "Türkiye, harika bir ülke; insanları çok sıcak ve misafirperver. Amacım; dünyayı dolaşmak, insanları, kültürleri tanımak ve değişik yerler görmek" dedi.

İsviçre'de yaşayan ve spor markasının temsilcisi olan Robert Porchet, 2 ay önce ülkesinden bisikletiyle yola çıktı. Porchet, sırayla Fransa, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Yunanistan'dan sonra Türkiye'ye ulaştı. Şimdiye kadar 10 ülke gezdiğini anlatan Porchet, Türkiye'de çok sıcak karşılandığını söyledi. Bisikletinin, bagajıyla 40 kilo olduğunu anlatan Porchet, kamp yapmak ve yemek pişirmek için tüm donanımının bulunduğunu belirtti. Yolda olduğu sürede, otellerde ve sakin yerlerde çadır kurup uyuduğunu anlatan Porchet, seyahatini bisikletle yapmayı tercih ettiğini dile getirdi.

Gittiği ülkelerde insanlarla tanışıp, etkileşim kurduğunu, manzaraların keyfini çıkardığını ve maceracı taraflarının olduğunu belirten Robert Porchet'in Türkiye'deki son durağı ise Hakkari'nin Yüksekova ilçesi oldu. Bisikletle 1 ayda İsviçre'den İstanbul'a geldiğini anlatan Porchet, "1 aydır da Türkiye'yi dolaşarak Yüksekova'ya ulaştım. Buradan da İran üzerinden Azerbaycan'a gitmeyi hedefliyorum. 2 aydır pedal çeviriyorum. Yaklaşık 5 bin kilometre pedal çevirdim. Türkiye'ye ikinci gelişim. 12 yıl önce yine Türkiye'yi görmek için gelmiştim. Bu sefer ise bisikletle 10 ülkeyi pedal çevirerek dolaştım, Türkiye'ye ulaştım. Türkiye, harika bir ülke; insanları sıcak ve misafirperver. Amacım; dünyayı dolaşmak, insanları ve kültürleri tanımak ve değişik yerlerini görmek" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2022-10-08 09:57:44



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