Ceviz ağacından düşen güvenlik korucusu yaşamını yitirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Taşbaşı köyünde, ceviz ağacından düşen güvenlik korucusu 5 çocuk babası Hatem Duman (41), hayatını kaybetti.

Olay, kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Taşbaşı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, ceviz toplamak için ağaca çıkan güvenlik korucusu Hatem Duman, dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan Duman, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Duman, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2022-10-08 20:47:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.