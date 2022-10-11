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Yüksekova'da, binanın kazan dairesinde kaynak yapılırken yangın çıktı

DHA

Yüksekova'da, binanın kazan dairesinde kaynak yapılırken yangın çıktı


Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ´nin Yüksekova ilçesinde 5 katlı bir binanın kazan dairesinde, kaynak çalışması yapıldığı sırada, içerdeki araç lastiklerinin tutuşmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, ilçenin Eski Kışla Mahallesi´nde Yaşar Arslan´a ait 5 katlı binanın kazan dairesinde çıktı. Binanın kazan dairesinde kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlar içerde bulunan araç lastiklerin tutuşmasına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın binayı sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tarafından söndürülürken, yangın binanın bodrum ve birinci katında hasara neden oldu. 
Ev sahibi Yaşar Arslan, binanın kazan dairesinde kaynak çalışması yürütüldüğünü belirterek, "Kaynaktan çıkan kıvılcımların, içerde bulunan araç lastiklerine sıçraması sonucunda yangın çıktı. Kazan dairesinin bir bölümünü lastiklere ayırmıştık. İçerde çok sayıda araç lastikleri vardı. Kısa sürede alevlenen yangın binayı sardı. İlk kattaki evdeki eşyalar kullanılamaz duruma geldi. Olay yerine hemen itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı" dedi. (DHA)    DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2022-10-11 19:03:31

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