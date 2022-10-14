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Terörden arındırılan Efkar Dağı, 'seyir terası' oldu

DHA

Terörden arındırılan Efkar Dağı, 'seyir terası' oldu


Yaşar KAPLAN-Azer DEMİR/ ŞEMDİNLİ (Hakkari),(DHA)HAKKARİ´nin Şemdinli ilçesinde terör örgütünün geçmişte taciz ateşleri açtığı Efkar Dağı, son yıllarda huzur ortamının sağlanması ile seyir terası oldu. İlçe belediyesince yapılan projeyle seyir terası, halkın gelip keyifli vakit geçirebileceği bir alana dönüştürüldü.
İran ve Irak'a komşu Şemdinli ilçesindeki 1450 rakımlı Efkar Dağı'nda güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile huzur ortamı sağlanırken, ilçenin kuş bakışı izlendiği dağın eteklerinde belediye tarafından 'seyir terası' projesi başlatıldı. Daha önce PKK'lı teröristlerin taciz ateşi açtığı bölgede, geçen yıl inşaatına başlanan ve bu yıl tamamlanan seyir tepesinde artık halk aileleriyle gelip keyifli zaman geçiriyor. Proje kapsamında belirlenen alan yeşillendirilip, kameriyeler yerleştirilirken, restoran, çay bahçesi inşa edilip, otopark yapıldı.
Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, buranın geçmişte terör örgütünün mevzilendiği ve ilçeye taciz ateşi yaptığı bir bölge olduğunu söyledi. Ekip arkadaşlarıyla yaptıkları çalışmalarla Efkar Dağı eteklerinde gelenlerin keyifli vakit geçirmesi için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Saklı, "Bölge terörden dolayı birçok hizmetten mahrum bırakıldı. Başarılı operasyonlarla birlikte huzurun gelmesiyle hizmetler geldi, iş alanları açıldı. İnsanlar rahatlıkla evine, bahçesine ve yaylasına gidebildi. Huzur ortamı böyle bir eserin çıkmasına ve ilçede genel anlamda daha huzurlu bir havanın oluşmasına sebep oldu" dedi.
'GELSİNLER KENDİ GÖZLERİYLE GÖRSÜNLER'
İlçede artık huzur ve güven ortamının sağlandığını anlatan Başkan Saklı, şunları kaydetti:
"Gelsinler Şemdinli´nin yaylalarını, berivanlarını, çobanlarını, temiz havasını, pınarlarını, krater göllerini, seyir tepesini gezerek Şemdinli´de huzurun olduğunu, güvenin olduğunu hiçbir sorunun olmadığını kendi gözleriyle görsünler. Biz ülkemizin her bölgesindeki vatandaşları Şemdinli´ye davet ediyoruz. Burada terörün olmadığını, huzurlu ve güvenli olduğunu ve burada hayat olduğunu herkes görsün istiyoruz. Şemdinli'nin balı meşhur. Seyir terasının koruma korkulukları bal peteğinden, kayalara ise Şemdinli bölgesinde yaşayan dağ keçisi, keklik ve doğal yaşamı içende olan çeşitli kuş türlerinin figürlerini yaptık. Bu figürlerle coğrafyamızı yansıtmaya çalıştık. Seyir terasına geldiğinizde ilçenin genelini görmüş olursunuz. Şemdinli´nin solunda İran hududun tepeleri, sağında ise Irak hududun tepeleri, olduğumuz yer ise tam Türkiye, İran ve Irak üçgenidir. Biraz da olsa bu figürlerle Şemdinli´nin genel bir görüntüsünün buraya nakşetmeye çalıştık."
Seyir tepesine gelen ziyaretçilerden Enise Töre, böyle bir hizmetin Şemdinli'de olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "İlk defa geldim. Buranın güzelliğini genelde dağa tırmanarak yaşardık. Şimdi böyle güzel bir ortamda güzel bir şekilde görmek, izlemek burası için çok güzel bir alan olmuş. Bizim için güzel vakit geçirebilecek bir alan. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN-Azer DEMİR
2022-10-14 11:03:39

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