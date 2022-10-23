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Öğrenciler ve veliler kazaların olduğu Yüksekova- Van kara yoluna üst geçit istedi

DHA

Öğrenciler ve veliler kazaların olduğu Yüksekova- Van kara yoluna üst geçit istedi


Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA,(Hakkari) (DHA)-HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, öğrenciler ve velileri, yüzlerce aracın geçtiği Yüksekova -Van kara yolu üzerinde çok sayıda kaza yaşandığını, geçişleri sırasında korku yaşadıklarını ifade ederek, üst geçit yapılmasını istedi. Bir ay içerisinde aynı yol üzerinde 5 kaza meydana geldiği, bu kazalarda 2 öğrencinin hayatını kaybettiği 2'si öğrenci 3 kişinin de yaralandığı belirtildi. 
İlçeye bağlı Akalın ve çevre köylerden 75'inci Yıl Yatılı Ortaokulu ile Farabi Anadolu Lisesi'ne gitmek için evden çıkan öğrenciler, her gün üst geçidin bulunmadığı YüksekovaVan kara yolunu kullanıyor. Bir ay içerisinde burada 5 kaza meydana geldiğini, 2 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 2'si öğrenci 3 kişinin de yaralandığını anlatan öğrenci ve veliler, yolda daha önce de ölümlü ve yaralanmalı kazaların yaşandığını belirterek, üst geçit yapılmasını istedi. 
Velilerden Mehmet Yaşar Kara, "Burada ciddi bir trafik yoğunluğu var. İlçemiz gün geçtikçe kalabalıklaşıyor. Burada yüzlerce hatta binlerce aracın geçtiği bir yol. Şu ana kadar birkaç kez kazalara şahit oldum. Buranın bir üst geçide ihtiyacı var. Üst geçit yapılırsa çocuklarımız, evlatlarımız mağdur olmaz, içimiz yanmaz. Kazaların olmaması için okul ile köy arasında bir üst geçit istiyoruz" dedi.
'ÖLÜMLE BURUN BURUNA KALIYORUZ'
75'inci Yıl Yatılı Bölge Okulu'nda okuyan 8'inci sınıf öğrencisi Damla Nur Çiftçi ise, "Üst geçit yapılırsa buradaki kazalar önlenir. Hiçbir arkadaşımız da ölmez. Her an araba çarpar, diye çok korkuyorum. Okula giderken ölümle burun buruna kalıyoruz. Arkadaşlarımız buradaki kazalarda yaralandı. Arkadaşlarımızın ölmemesi ve yaralanmaması için okul yoluna üst geçit yapılmasını istiyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2022-10-23 11:36:05

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