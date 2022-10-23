Hakkari'de 126,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda arazide 126,5 kilo uyuşturucu ile 600 hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesi kırsalında uyuşturucu bulunduğu ihbarı aldı. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda arazide 98 kilo metamfetamin, 11 kilo esrar, 17,5 kilo afyon sakızı ve 600 hap ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanması için jandarma ekipler çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2022-10-23 12:23:46



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