Üzerine yıldırım düşen Şaban, öldü

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Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde üzerine yıldırım düşen Şaban Soydan (24), hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Adaklı köyünde meydana geldi. Havaların soğuması üzerine dönüş hazırlığı yapan sürünün çobanlarına yardım etmek için yaylaya giden Şaban Soydan´ın üzerine yıldırım düştü. Soydan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin incelemesi sonrası Şaban Soydan'ın cenazesi, otopsi için Yüksekova Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2022-10-24 15:57:57



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