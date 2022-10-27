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Hakkari'de PKK'ya ait silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

DHA

Hakkari'de PKK'ya ait silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi


Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak ve mağarada silah, patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi. 
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik, Hakkari kırsalında operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi aramatarama faaliyeti sırasında PKK'nın kullandığı sığınak ve mağara tespit edildi. Mağarada, 37 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 28 adet sevk fişeği, 61 adet el bombası, 1737 adet 5,56 mm fişek, 374 adet bixi fişeği, 115 metre elektrik kablosu, 5 kilogram amonyum nitrat, 2 adet el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneğine entegre edilmiş el telsizi ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı düzenekleri olay yerinde imha edilirken, mağara ve sığınaklar da kullanılmaz hale getirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2022-10-27 22:21:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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