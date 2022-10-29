Hakkarigücü, Hatay Kadın Futbol Takımı'nı 1-0 yendi



Mehmet ÖZKAN / HAKKARİ, (DHA)-TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, evinde konuk ettiği Hatay Kadın Futbol Takımı'nı 1-0 yenerek gruptaki puanını 5'e yükseltti.

TFF Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Ligin 3. haftasında Hatay Kadın Futbol Takımı'nı konuk etti. Aşağı Merzan Mahallesi'ndeki stadyumdaki maçı Özel İdare Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Teffik Kumbasar, kurum müdürleri ve çok sayıda taraftar izledi.

Rakip takıma karşı daha üstün bir futbol sergileyen Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, 80'inci dakikada Kenyalı Mwanalima Adam Jereko'ın kaydettiği golle maçı 1-0 kazandı. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Maç'ın başlaması

Maçtan detaylar

Hakkari valisi ve beraberindekilerin maçı izlemesi

Gol sevinci

Sporcuların halay çekmesi

Genel detayDHA-Spor Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2022-10-29 17:15:48



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