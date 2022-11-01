Aşiret düğününde gelinle damada 1,5 milyon liralık takı ve para



Yaşar KAPLAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, Diri aşiretine mensup iş insanı Habip Öner'in oğlu İshak Öner (21), Ertoşi aşiretinden Evin Parım (21) ile dünyaevine girdi. Yaklaşık 3 bin davetlinin katıldığı düğünde, gelin ve damada 1,5 milyon liralık takı ve para takıldı.

Yüksekova´da yaşayan Diri aşiretine mensup iş insanı Habip Öner´in emlakçı oğlu İshak Öner ile Van´da yaşayan Ertoşi aşiretinin bir kolu Alan aşiretinden Fazıl Parım´ın kızı Evin Parım, dünyaevine girdi. Düğüne İran, Irak ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yaklaşık 3 bin kişi katılırken, davetliler için 50 küçükbaş kesilerek kavurma, pirinç pilavı ve cacık ikramında bulunuldu. Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği düğünde gelinle damada 1,5 milyon liralık takı ve para takıldı. Damadın babası Habip Öner, düğünlerine katılan davetlilere teşekkür etti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2022-11-01 10:05:12



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