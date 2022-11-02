Cinayet itirafıyla 4 yıl sonra bulunan cesette, 7 ay sonra kimlik kesinleşti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cinayet itirafıyla 4 yıl sonra bulunan cesette, 7 ay sonra kimlik kesinleşti

DHA

Cinayet itirafıyla 4 yıl sonra bulunan cesette, 7 ay sonra kimlik kesinleşti


Mehmet ÖZKAN / HAKKARİ, (DHA) -HAKKARİ'de 2018'de tarlaya gitmek için evden ayrılan 9 çocuk babası 75 yaşındaki Halil Duman'ın, 2 şüphelinin itirafıyla öldürüldüğü ortaya çıktı. Köye 2 kilometre uzaklıktaki dağda bulunan cesedin, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde Halil Dumana ait olduğu kesinleşti. Cesedi dün Hakkari Devlet Hastanesi Morgu'na getirilen Duman'ın yakınları, çocukları, sinir krizi geçirdi.
Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kaval köyünde yaşayan 9 çocuk babası Halil Duman, 10 Haziran 2018'de tarlaya gitmek için evden ayrıldı. Halil Duman akşam eve dönmeyince meraklanan yakınları aramaya çıktı. Yapılan aramalarda Duman'a ait herhangi bir ize rastlanılmadı. Çocukları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de Halil Duman'ı bulmak için çalışma başlattı. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen Duman, bulunamadı. Duman'ın kayboluşunun ardından kızları Siti Duman ile kardeşi Gurbet Duman, babalarını bulmak için çalışmalarını sürdürdü. Ancak bir ize rastlanmadı.
2 ŞÜPHELİ VAN'DA YAKALANDI 
Siti ve Gurbet Duman kardeşler, jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma titiz bir çalışma yürüttü. Ekipler, cinayeti işledikleri tespit edilen 2 kişinin Van'da olduğunun belirlenmesi üzerine 24 Mayıs 2022'de  saklandıkları adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin itirafı üzerine cesedin toprağa gömüldüğü yer tespit edilirken, isimleri açıklanmayan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ekiplerin, 7 ay ance bulduğu ceset kimlik tespiti için İstanbul'a Adli Tıp Morguna gönderildi. Yapılan otopsi işlemleri sonucunda cesedin Duman'a ait olduğu belirtildi. Hakkari'ye gönderilen Duman'ın cesedi dün ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2022-11-02 12:31:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari'de 4 yıl önce öldürülen kişinin cenazesi incelemelerin ardından ailesine teslim edildi
YEREL HABERLER Hakkari'de 4 yıl önce öldürülen kişinin cenazesi ...
Hakkari'de Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Hakkari'de Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmenlik Meslek ...
VEDAŞ, Hakkari'de enerji altyapısını güçlendiriyor
YEREL HABERLER VEDAŞ, Hakkari'de enerji altyapısını güçlendiriyor
(Görüntülü) AŞİRET DÜĞÜNÜNDE GELİNLE DAMADA 1,5 MİLYON LİRALIK TAKI VE PARA
YEREL HABERLER (Görüntülü) AŞİRET DÜĞÜNÜNDE GELİNLE DAMADA 1,5 ...
Hakkari 9 ayda 78 bin 387 turisti ağırladı
YEREL HABERLER Hakkari 9 ayda 78 bin 387 turisti ağırladı
Aşiret düğününde gelinle damada 1,5 milyon liralık takı ve para
YEREL HABERLER Aşiret düğününde gelinle damada 1,5 milyon liralık ...
Hakkari'de 30 genç İstanbul gezisine gönderildi
YEREL HABERLER Hakkari'de 30 genç İstanbul gezisine gönderildi
Hakkari'de "Gelecek Seçimlerine Destek" paneli düzenlendi
YEREL HABERLER Hakkari'de "Gelecek Seçimlerine Destek" paneli ...
Almanya'dan bisikletleriyle yola çıkan iki arkadaş Yüksekova'ya geldi
YEREL HABERLER Almanya'dan bisikletleriyle yola çıkan iki arkadaş ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.