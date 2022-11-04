Hakkari'de HDP önündeki ailelerin evlat eylemi 35'inci haftada



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)HAKKARİ'de, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti, 35'inci haftada da devam etti. Ellerinde Türk bayrağı ve çocuklarının fotoğraflarıyla slogan atan aileler, HDP İl Başkanlığı'nın önüne kadar yürüyerek, binadan çalınan yüksek ses müziğe tepki gösterdi.

Hakkari'de, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını ileri süren aileler, 35'inci haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizler taşıyarak yürüyüş yaptı. HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atıp yürüyen ailelerin geçtiği güzergahta polis güvenlik önlemi aldı. HDP İl binası önüne gelen aileler, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP" sloganları atarken HDP'liler ise parti binasında yüksek sesle müzik çalarak sesi bastırmaya çalıştı.

Leyla Çiftçi, 6 yıl önce 14 yaşındayken kaçırılan kayınbiraderi Rojhat için eyleme katıldığını belirterek, "Bedenen yanımızda olmayıp, gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olan herkese sesleniyoruz. Bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim. Çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. Bu terör belası dolayısıyla ölen Türkiye´nin tüm evlatları için ayrı ayrı üzülüyoruz. Terörün sebep olduğu ölümlerde payınızı istediğiniz kadar inkar edin. Bunu herkes biliyor. Evlatlarını hain terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara selamlarımızı iletiyor, ellerinden öpüyoruz. Hakkari anneleri ve kadınları olarak, evlat hasreti çeken bizler çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz. Bütün şehitlerimize Allah´tan rahmet diliyor, gazilerimize sağlık diliyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2022-11-04 14:38:11



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