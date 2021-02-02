Hakkari'nin karlı dağları birçok ilden gelen kayakseverlerle renklendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Hakkari'nin karlı dağları birçok ilden gelen kayakseverlerle renklendi

Son yıllarda bölgenin terörden arındırılmasıyla kış sporlarının yaygın yapıldığı yerlerden biri haline gelen Hakkari'nin dağları, farklı illerden gelen kayakseverlerle renklendi.

Hakkari'nin karlı dağları birçok ilden gelen kayakseverlerle renklendi
AA

Geçen yıl 50 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan ve kentin kış turizminin gelişmesine katkı sağlayan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında kayak tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Valilik, İl Özel İdaresi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle yapılan yatırımlar sayesinde bölgenin en güzel tesislerinden olan merkez, yeni yapılan pist, dörtlü telesiyej sistemi, kristal kar yapısı ve etrafındaki yüksek rakımlı dağlarla yerli ve yabancı kayakseverlerin ilgisini çekiyor.

Bölgenin doğal güzelliklerini görmek ve yüksek kar örtüsünün üzerinde kayak yapmak için Van, Kocaeli, Osmaniye ve Kayseri'den gelen bir grup, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu merkezdeki pist ve yüksek dağların yamaçlarında snowboard yaptı.

Kayakseverlerin, yüksek eğimli yerlerden slalom yaparak indikleri aksiyon dolu görüntüler nefes kesti.

- "Bu kalitede kar Türkiye'nin hiçbir yerinde yok"

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezinin bölgede sosyal hayatın gelişmesine, kış turizminin canlanmasına katkı sunan en önemli tesislerden biri olduğunu söyledi.

Kayak merkezinin yapılan yatırımlarla daha donanımlı hale getirildiğini belirten Akbıyık, "Karadeniz'den, İstanbul'dan ve başka illerimizden sporcu misafirlerimiz var. Kayak merkezimiz yoğun ilgi görüyor. Çünkü bu kalitede kar Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Burada Kovid-19 tedbirleri uygulanarak hizmet veriliyor." dedi.

Kent sakinlerinin hafta sonlarında güzel zaman geçirmek için kayak merkezine akın ettiğini ifade eden Akbıyık, yapımı devam eden otelin tamamlanmasıyla misafirlerin konaklama imkanına da kavuşacağını aktardı.

- "Bölgenin güzelliğini keşfettik"

Van'dan gelen Serkan Ök ise Hakkari'yi arkadaşlarıyla uzun zamandır merak ettiklerini ve burada oldukları için mutluluk duyduklarını söyledi. Ök, bölgenin özellikle snowboard tutkunları için mükemmel bir yer olduğunu vurguladı.

Uzun yıllardır Sarıkamış, Erciyes, Erzurum ve yurt dışındaki birçok kayak merkezine gittiklerini anlatan Ök, şöyle konuştu:

"Hakkari'nin bu kadar güzel olduğunu bilmiyorduk. Yeni bir otel yapıldığını öğrendik. Bu çok önemli bir şey. Günübirlik değil, gelip konaklanacak bir tatil programı için de çok güzel bir yer olduğuna karar verdik. Ekibimizin tamamı snowbordçulardan oluşuyor. Van, Kayseri, Osmaniye, Kocaeli, Antalya'dan üyelerimiz var. Bugün buranın güzelliklerin keşfettik. Ekip olarak büyük ihtimalle her sezon artık 2-3 kez Hakkari'de bulunacağız. Burada çok güzel bir kar var. Yoğun bir sis var, buna rağmen çok keyif aldık, güzel zaman geçirdik."

- "Kentin muhteşem bir doğası var"

Özkan Altınkaynak da yüksek rakımlı dağlarda kaymanın heyecanlı ve çok keyifli olduğunu dile getirdi.

Kentin doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını belirten Altınkaynak, şunları kaydetti:

"Buraya ilk defa geliyorum. Başka kayak merkezlerine de gittik ama burayı çok beğendik. Hem rakım yüksek hem tesis güzel. Kentin muhteşem bir doğası var. Hakkari'deki kayak merkezi, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgedeki birçok kayak merkezini geçecektir. Özelliğini yitirmemiş çok kaliteli bir kar var. Tüm kayakseverler burada çok keyifli bir tatil geçirebilecek."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME