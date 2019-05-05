Şehit Barış'ın naaşı, öğle saatlerinde uçakla getirildiği Konya Havaalanı'nda yakınları ve yetkililer tarafından karşılandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında uçaktan alınarak cenaze aracına konuldu.

Zafer Samancı'nın haberine göre, bu sırada şehidin babası Yaşar, annesi Gönül ve diğer yakınları gözyaşı döktü. Cenaze aracına konulan Barış'ın naaşı, Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehidin yaklaşık 4 yıldır görevde olduğu 6 ay önce nişanlandığı ve haziran ayı sonunda düğün planı yaptığı öğrenildi.

Şehit Barış'ın cenazesi, bugün Ilgın ilçesinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Argıthanı mahallesinde toprağa verildi. Cenaze törenine şehit yakınları ile Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın yanı sıra askeri ve mülki yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.