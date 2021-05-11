Hakkari Valisi Akbıyık üs bölgesinde askerlerle iftar yaptı

AA

Valiliğin internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Vali Akbıyık, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ve İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ile Kolbaşı köyü yakınında bulunan ve Hakkari-Van karayolunun güvenliğini sağlayan üs bölgesini ziyaret etti.

İncelemelerde bulunarak komutanlardan bilgi alan Akbıyık, akşam ezanının okunmasıyla jandarma personeli ve güvenlik korucuları ile iftar açtı.

Akbıyık, terörle mücadeleyi başarıyla sürdüren askerlerle sohbet ederek, başarı temennisinde bulundu.