Hakkari'de pul biber poşetlerine gizlenmiş 2 kilo 45 gram eroin ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 yolcunun valizinde, pul biber poşetlerine gizlenmiş 2 kilo 45 gram eroin ele geçirildi
Giriş: 15.01.2024 - 19:44 Güncelleme: 15.01.2024 - 19:44
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, ilçede dün narkotik madde arama köpeği "Fox" ile bir yolcu otobüsünde arama yaptı.
Aramada 2 yolcunun valizinde pul biber poşetlerinin içinde gizlenmiş 4 paket halinde 2 kilo 45 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.