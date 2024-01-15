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        Haberler Gündem Güvenlik Hakkari'de pul biber poşetlerine gizlenmiş 2 kilo 45 gram eroin ele geçirildi

        Hakkari'de pul biber poşetlerine gizlenmiş 2 kilo 45 gram eroin ele geçirildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 yolcunun valizinde, pul biber poşetlerine gizlenmiş 2 kilo 45 gram eroin ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 19:44 Güncelleme: 15.01.2024 - 19:44
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        Biber poşetlerinden uyuşturucu çıktı
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        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, ilçede dün narkotik madde arama köpeği "Fox" ile bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

        Aramada 2 yolcunun valizinde pul biber poşetlerinin içinde gizlenmiş 4 paket halinde 2 kilo 45 gram eroin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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        #Hakkari
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