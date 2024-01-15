Hakkari'de pul biber poşetlerine gizlenmiş 2 kilo 45 gram eroin ele geçirildi

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, ilçede dün narkotik madde arama köpeği "Fox" ile bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Aramada 2 yolcunun valizinde pul biber poşetlerinin içinde gizlenmiş 4 paket halinde 2 kilo 45 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.