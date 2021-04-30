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Hakkarili aileler dağa kaçırılan evlatlarını terörün pençesinden kurtarmaya kararlı

Hakkari'de evlatlarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan 12 aile, kandırılarak dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmanın hayalini kuruyor.

Hakkarili aileler dağa kaçırılan evlatlarını terörün pençesinden kurtarmaya kararlı
AA

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için 3 Eylül 2019'da başlattığı eylemin ardından birçok annenin evladına kavuşması, bölgedeki ailelere umut ışığı oldu.

Evlatlarından koparılan Hakkarili 12 aile, 8 Ocak'tan bu yana belli aralıklarla HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yaparak hem terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getiriyor hem de çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulunuyor.

Bir araya gelerek seslerini duyurmaya çalışan aileler, yıllardır görmedikleri çocuklarıyla bir araya gelecekleri günün umuduyla yaşıyor.

"Bir oğlumu infaz ettiler"

Eyleme 6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Roşat için katılan Necibe Çiftçi, kandırılarak dağa götürülen evladını alıncaya kadar eyleme devam edeceğini söyledi.

Diğer oğlunun kardeşini aramaya çalıştığı için teröristlerin hedefi olduğunu anlatan Çiftçi, şunları belirtti:

"Bir gece yarısı PKK'lı teröristler evimizi bastı. Gece yarısıydı, onlar silahlıydı, biz silahsızdık. Çocuğumu evden aldılar. Bir ahıra götürüp elini kolunu bağlayarak katlettiler. İnşallah Allah'ın izniyle, devletin gücüyle inşallah diğer evladıma kavuşacağım. Yeter bunca çektiğimiz acılar. Ben iki evlat acısı çekiyorum. Biz kararlıyız. Evladım gelinceye kadar bu işin peşini bırakmayacağım. Oğlum, Roşat gel, askere, polise teslim ol. Bize bir kucak açmışlar. Ben hastayım, baban felç oldu. Gel artık, Allah rızası için."

Eşinin kardeşi terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi de haftalardır eylemi HDP İl Başkanlığı önünde sürdürdüklerini aktardı.

Evlatlarına kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceklerini vurgulayan Çiftçi, "Yeter artık kardeş kardeşi vurmasın. Gelin birleşelim, gelin kavuşalım, yeter artık. Doğu ve Güneydoğu halkı artık uyansın." ifadelerini kullandı.

"Kızımı kaçıranlara müebbet hapis cezası verildi"

Kızı dağa kaçırılan Esmer Koç da bir yıldır Diyarbakır'da eylem yaptığını ve 8 haftadır da Hakkari'deki eyleme katıldığını belirtti.

Kızının 2013'te dağa kaçırıldığını dile getiren Koç, "O gün bugündür aramadığımız, sormadığımız kapı kalmadı. Kızımı bulamadım. Öldü mü kaldı mı bilmiyorum. Bu dünyada hiçbir şey istemiyorum, sadece kızımı istiyorum." dedi.

Koç, kızını kandıranların akrabaları olduğunu söyleyerek, "Bayram alışverişi bahanesiyle kızımı çarşıya götürüp PKK'ya teslim ettiler. Allah devletimizden razı olsun. Onlara müebbet cezası verildi. İçimiz biraz rahatladı. Allah'ın izni, devletimizin gücüyle kızımı alacağım. Kızım gel devletimize teslim ol. Biz katil değiliz, biz terörist değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

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