Hakkarili gencin maket uçak tutkusu

Tatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukluktan bu yana maket uçak yapımına meraklı olduğunu söyledi.Daha önce Yüksekova'da yaptığı maket uçağı uçurduğunu belirten Tatlı, "Uçağın dışından drone ve helikopter yaparak sattım. Şimdiki projem F- 35 savaş uçağı. Motorla ilgili malzeme temini konusunda biraz sıkıntı yaşıyorum. Yaptığım eserleri Teknofestte sergilemek için destek bekliyorum."
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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