Hakkarili küçük Hira'nın Anıtkabir hayali gerçek oldu

AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine Ankara'ya gelen baba Mehmet Şerif ve anne Elif ile çocukları Hira ve Muhammed Geylani Karahan, Aslanlı Yol'da yürüdü.

Atatürk'ün mozolesine gelen Karahan ailesi, burada dua etti.

Nöbet tutan askerlerle fotoğraf çektiren aile üyeleri, hayalini kurdukları Anıtkabir ziyaretini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

- "Atatürk'ün hiç korkmadığını hissettim"

Ziyaret sırasında basın mensuplarına duygularını anlatan 9 yaşındaki Hira, Atatürk'ü ziyaret ettiği için mutlu olduğunu belirterek "Atatürk'ün hiç korkmadığını hissettim. Atatürk'ümüz vefat etti, Sayın Hulusi Akar'a çok teşekkür ederim, şimdi o bizi koruyor." dedi.

Anıtkabir'e gelmenin hayali olduğunu, bunu gerçekleştirdiğini söyleyen Hira, "Babamın yaptığı kardandı ama biz gerçeğine geldik. Çok sevindik gerçeğine geldiğimize. Kardeşim de çok sevindi." diye konuştu.

Hakkari'ye döndüğünde arkadaşlarına Anıtkabir'i anlatacağını söyleyen Hira, daha sonra "Düşmanların elinden bizi kurtaran sensin. Bu toprağı yeniden özenle kuran sensin. Adını büyük, küçük anıyoruz her zaman. Adı büyük Atatürk, anlı şanlı kahraman." şiirinden dizeler okudu.

- "Çok duygulandık"

Baba Mehmet Şerif Karahan da Anıtkabir'in kızı ve kendisi için çok değerli olduğunu söyledi.

Kardan Anıtkabir yaparken çok üşüdüğünü belirten Karahan, o gün yaptığının değerini şimdi anladığını ifade etti. Karahan, "Anıtkabir'e geldik. Bizi kabul ettiler. Çok duygulandık gerçekten. Ben söyleyecek laf gerçekten bulamıyorum, çok duygulandım." dedi.

Baba Karahan, Anıtkabir'i daha önce kendisinin de hiç görmediğini dile getirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı göreceği için de mutlu olduğunu, kendisini ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu çok sevdiğini söyleyen Karahan, "Anıtkabir bence çok değerli. Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bizlere bu ülkeyi bıraktığı için kendisine minnettarız, onu saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

Mehmet Şerif Karahan, kızı Hira'nın Anıtkabir'e geleceği için 3 gündür heyecandan uyuyamadığını da ifade etti.

Karahan ailesi, basın mensuplarına açıklama yaptıktan sonra Anıtkabir Müzesi'ni gezdi.