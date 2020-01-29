AA

Hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan uluslararası uyuşturucu satıcısı Gürcistan'da yakalandı



Örgütlü olarak uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmaktan hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan firari zanlı, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu örgütlü olarak uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 2018'de hakkında 20 yıl hapis cezası verilen firari Gökhan Ç'nin Gürcistan’da olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine zanlının yakalanması için Narkotik ve Interpol-Europol Daire Başkanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği ve Gürcistan'da görevli İçişleri Bakanlığı müşaviri ile iletişime geçerek Gürcistan polisiyle ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan Gökhan Ç, Türkiye'ye iade edildi.