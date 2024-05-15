Hakkında 82 yıl hapis cezası vardı! İstanbul'da, hakkında dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 82 yıl kesinleşmiş hapis ve 62 bin 500 lira para cezası bulunan 59 yaşındaki Tülay Yikmiş, Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 15.05.2024 - 09:43 Güncelleme: 15.05.2024 - 09:52 facebook

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