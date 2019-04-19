Olay, 16.00 sıralarında Sivas Adliyesinde meydana geldi. Hakkında 3 ayrı suçtan 3 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olan Rabia Nur A. kente gelerek teslim oldu. Polis ekiplerince Sivas Adliyesi'ne götürülen Rabia Nur A. hakkında tutuklama kararı verilince, cezaevine götürüleceği sırada fare zehri içtiğini iddia etti.



FARE ZEHİRİ İÇMEDİĞİNİ SÖYLEDİ



Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Rabia Nur A. daha sonra ifadesini değiştirerek fare zehri içmediğini söyledi. Cezaevinden gelen jandarma ekipleri gözetiminde müşahede altında bekletilen Rabia Nur A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genç kadının cezaevine götürüleceği öğrenildi.