Hakkında yakalama kararı talep edilen Netanyahu: Yeni bir antisemitizm örneği

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, kendisi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilişkin yakalama kararı başvurusunun, “üniversite kampüslerinden UCM’ye taşınan yeni bir antisemizm örneği olduğunu” öne sürdü.

Netanyahu, UCM Başsavcısı Han'ın yakalama kararı başvurusuna ilişkin görüntülü açıklama yayımladı.

Başsavcının yakalama kararı başvurusunun “saçma ve yanlış” olduğunu savunan Netanyahu, bunun “tüm İsrail devletine ve ordusuna yöneltildiğini” iddia etti.

UCM Başsavcısı Han'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant'a ilişkin yakalama kararı başvurusunda bulunduğu haberlerini gördüğünü belirten ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Ancak bu konuyla ilgili olarak sunabileceğim hiçbir şey yok. Biz, en başından beri İsrail'in kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu şeyi sağlamaya odaklanmış durumdayız. Başkan Biden'ın defalarca söylediği gibi, İsrail'e desteğimiz katı bir şekilde sürüyor." demekle yetindi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sona ermesi talebi ve Filistin’e destek amacıyla birçok ülkede üniversitelerde yapılan gösterilere atıfta bulunan Netanyahu, söz konusu başvurunun “üniversite kampüslerinden UCM’ye taşınan yeni bir antisemitizm örneği olduğunu” öne sürdü.

Netanyahu, 7 Ekim’den bu yana büyük bir insanlık felaketine yol açtıkları Gazze’deki saldırıların devam edeceğine işaret ederek, “UCM’nin, İsrail’in Hamas’ı devirmesini engellemeyeceğine söz veriyorum.” ifadelerini kullandı.

Austin, öte yandan, Ukrayna'da işlenen savaş suçları için ABD'nin UCM ile çalışmaya devam edip etmediği ile ilgili bir soruya ise, "Ukrayna'da işlenen suçlarla ilgili olarak UCM'ye destek sağlamak istiyoruz. Evet, bu konuda çalışmaya devam ediyoruz." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Joe Biden da yaptığı yazılı açıklamada, UCM Başsavcısı'nın kararına tepki göstererek "UCM Başsavcısı'nın İsrailli liderlere karşı yaptığı yakalama kararı başvurusu utanç verici." ifadesini kullanmıştı.

Aynı Şekilde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da UCM’nin yakalama kararını temelden reddettiklerini açıklayarak, UCM'nin bu süreçte İsrail üzerinde bir yargılama yetkisinin olmadığını savunmuştu.