Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hakkında yakalama kararı talep edilen Netanyahu: Yeni bir antisemitizm örneği

        Hakkında yakalama kararı talep edilen Netanyahu: Yeni bir antisemitizm örneği

        Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulundu. Netanyahu ise kendisi ve Gallant hakkındaki talebe tepki gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 22:56 Güncelleme: 20.05.2024 - 23:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Netanyahu yakalama kararına ne dedi?
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, kendisi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilişkin yakalama kararı başvurusunun, “üniversite kampüslerinden UCM’ye taşınan yeni bir antisemizm örneği olduğunu” öne sürdü.

        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı Haberi Görüntüle

        Netanyahu, UCM Başsavcısı Han'ın yakalama kararı başvurusuna ilişkin görüntülü açıklama yayımladı.

        Başsavcının yakalama kararı başvurusunun “saçma ve yanlış” olduğunu savunan Netanyahu, bunun “tüm İsrail devletine ve ordusuna yöneltildiğini” iddia etti.

        Netanyahu, 7 Ekim’den bu yana büyük bir insanlık felaketine yol açtıkları Gazze’deki saldırıların devam edeceğine işaret ederek, “UCM’nin, İsrail’in Hamas’ı devirmesini engellemeyeceğine söz veriyorum.” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sona ermesi talebi ve Filistin’e destek amacıyla birçok ülkede üniversitelerde yapılan gösterilere atıfta bulunan Netanyahu, söz konusu başvurunun “üniversite kampüslerinden UCM’ye taşınan yeni bir antisemitizm örneği olduğunu” öne sürdü.

        PENTAGON'DAN YORUM YOK

        UCM Başsavcısı Han'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant'a ilişkin yakalama kararı başvurusunda bulunduğu haberlerini gördüğünü belirten ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Ancak bu konuyla ilgili olarak sunabileceğim hiçbir şey yok. Biz, en başından beri İsrail'in kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu şeyi sağlamaya odaklanmış durumdayız. Başkan Biden'ın defalarca söylediği gibi, İsrail'e desteğimiz katı bir şekilde sürüyor." demekle yetindi.

        Austin, öte yandan, Ukrayna'da işlenen savaş suçları için ABD'nin UCM ile çalışmaya devam edip etmediği ile ilgili bir soruya ise, "Ukrayna'da işlenen suçlarla ilgili olarak UCM'ye destek sağlamak istiyoruz. Evet, bu konuda çalışmaya devam ediyoruz." yanıtını verdi.

        ABD Başkanı Joe Biden da yaptığı yazılı açıklamada, UCM Başsavcısı'nın kararına tepki göstererek "UCM Başsavcısı'nın İsrailli liderlere karşı yaptığı yakalama kararı başvurusu utanç verici." ifadesini kullanmıştı.

        Aynı Şekilde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da UCM’nin yakalama kararını temelden reddettiklerini açıklayarak, UCM'nin bu süreçte İsrail üzerinde bir yargılama yetkisinin olmadığını savunmuştu.

        YAKALAMA KARARI BAŞVURUSU

        Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, 8 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'nde "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçeler bulunduğunu" belirterek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

        UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #Netanyahu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Binlerce İsrailliden yine protesto
        Binlerce İsrailliden yine protesto
        Parmağının ucu koptu, 4 hastane dolaştı
        Parmağının ucu koptu, 4 hastane dolaştı
        "Ali Koç oraya tek başına geldi"
        "Ali Koç oraya tek başına geldi"
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        "İsrail okulları ve barınma merkezlerini kasıtlı hedef alıyor"
        "İsrail okulları ve barınma merkezlerini kasıtlı hedef alıyor"
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        Beşiktaş'tan Savic harekatı!
        Beşiktaş'tan Savic harekatı!
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        Vinç halatı koptu, baba oğul hayatını kaybetti!
        Vinç halatı koptu, baba oğul hayatını kaybetti!
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        Yurtta şüpheli ölüm! 24 yaşındaki kız ölü bulundu
        Yurtta şüpheli ölüm! 24 yaşındaki kız ölü bulundu
        Yapay zeka da ‘fazla taramalardan’ kaçınacak mı?
        Yapay zeka da ‘fazla taramalardan’ kaçınacak mı?
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        Genç kız boynunda iple ölü bulunmuştu
        Genç kız boynunda iple ölü bulunmuştu
        Silivri'de tefecilik operasyonu
        Silivri'de tefecilik operasyonu
        "Tebrik etmek lâzım"
        "Tebrik etmek lâzım"
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!