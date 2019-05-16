Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dört günde 9 teröristin etkisiz hale getirildiği Hakkâri Yüksekova Alandüz bölgesinde devam eden operasyonlarda tespit edilen PKK’lı teröristlere ait bir depoda,



-53 kutu 23.5 mm Doçka Mühimmatı (1484 adet)



-34 sandık 12,7 mm uçaksavar mühimmatı (2890 adet)



-74 sandık 7,62 mm P. Tf. Mermisi (51800 adet)



-3 Varil dolusu AK-7 P. Tf. Şarjörü



-7 el bombası



-4 adet M-16 şarjör



-19 adet kaleşnikof şarjör



-2 jeneratör,



-1 AK 47 piyade tüfeği



-EYP yapımında kullanılan malzemeler ve



-Çok miktarda sığınak yapımında kullanılan alet edevat ile yaşam malzemesi ele geçirildi."