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        Hala ve yeğen birbirine girdi

        Bartın'da kavga eden hala ve yeğen mahalleyi ayağa kaldırdı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 01:02 Güncelleme: 19.12.2024 - 01:02
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        Hala ve yeğen birbirine girdi
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        Bartın Kırtepe Mahallesi Şener Birsöz Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katında pencereye çıkan bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu ve bağırdığı ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri alarma geçti.

        Mahalleye çok sayıda polis otosu ve ambulansın geldiğini gören mahalleli ise camlara ve sokağa çıktı. Ekipler olay yerinde yaptığı ilk incelemede intihara teşebbüsün olmadığını tespit etti.

        HALA VE YEĞEN KAVGASI

        Binada yapılan araştırmada ise 5 katlı binanın en üst katında yaşayan ailenin tartıştığı belirlendi. Tartışmanın, dışarı çıkmak isteyen yeğen ile izin vermeyen halası arasında yaşandığı öğrenilirken, yeğenin ise elindeki telefonu öfkeyle camdan dışarı fırlattığı belirtildi.

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        Olayın aslının anlaşılması üzerine ekipler bölgeden ayrılırken, mahalleli de rahat nefes aldı.

        *Haberin görselleri iHA tarafından servis edilmiştir.

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