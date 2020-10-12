Halatın kopması sonucu asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı - KOCAELİ

.Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Gülderen Sokak'taki 4 katlı apartman inşaatında asansör kurulumu yapan Suriye uyruklu A.A. ve M.E.H, halatın kopması sonucu asansör boşluğuna düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, işçileri bulundukları yerden çıkardı.Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.Yaralılardan M.E.H'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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