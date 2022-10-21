Emekli promosyon bedelleri birçok kişinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Emekliler en yüksek promosyon veren bankaları incelerken, Halkbankası'nın emekli promosyon ücretinin ne kadar olduğu merak konusu oldu. Peki Halkbank emekli maaş promosyonu ne kadar oldu, maaş taşıma nasıl yapılır? İşte Halkbankası Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur promosyon ücretleri...