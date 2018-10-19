Haldun Dormen: Çok çalışıyorum yaşlanmaya vaktim yok

12. Uluslararası Transplantasyon Kongresinde konuşan Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Uluğ Eldegez, Türkiye'de özellikle kadavradan olmak üzere organ nakli sayısını artırmak ve toplumu organ nakli konusunda bilgilendirmek amacıyla çalışmalara devam ettiklerini aktardı.

AA'nın haberine göre; Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz ise transplantasyon konusunda uluslararası katılımlı kongrenin Trabzon'da düzenlenmesi dolayısıyla memnuniyet duyduklarının altını çizerek, "Ayağınız uğurlu geldi, dün Trabzon'da karaciğer ve iki böbrek nakli yaptık" dedi.

Kongrenin onur konuğu tiyatro sanatçısı Haldun Dormen ise böyle bir kongreye onur konuğu olarak davet edildiği için büyük onur duyduğunu söyledi.

“HEP UMUDA DOĞRU KOŞMAK LAZIM”

Organlarını bağışladığını ifade eden Dormen'in, bir süre önce 90'ıncı yaşını kutladığının anımsatılması üzerine verdiği, "Bunu söylemenize gerek var mı?" cevabı salondakilerin gülüşmelerine neden oldu.

Sanatçı, motivasyonunu, yaşama azmini ve enerjisini neye borçlu olduğu sorusunu şöyle yanıtladı: "Herhalde insan sevgime, işimi çok sevmeme borçluyum. Umudu yitirmemek lazım. Umut, güneşe doğru koşmaktır. İşiniz ne olursa olsun ister avukat, ister doktor, ister siyasetçi olun umudunuzu yitirmemek lazım. Hayatta inişler çıkışlar hep vardır. Ben tiyatrocu olarak çok iniş çıkış yaşadım, herkes de iniş çıkış yaşayacaktır ama hiçbir şey sorun değil... Hep umuda doğru koşmak lazım. O kadar çok çalışıyorum ki yaşlanacak vaktim yok."

Açılış programının ardından, Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever, Prof. Dr. Uluğ Eldegez ve Prof. Dr. Mahmut Çarin'in oturum başkanlığını yaptığı, "Türkiye'de Transplantasyon: Sorunlar-Sorular" konulu konferans yapıldı.

"Organ Nakli İmmünolojisi", "Böbrek ve Karaciğer Nakli Patolojisi", "Transplant Koordinasyon ve Organ Çıkarma", "Transplantasyon Hemşireliği" kurslarının da düzenleneceği kongre kapsamında 7 konferans ve 11 panel gerçekleştirilecek.

Sözlü bildirilerin sunulacağı ve poster tartışmalarının yapılacağı kongre, 21 Ekim Pazar günü sona erecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ