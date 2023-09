Haldun Dormen, her gün tiyatroya gidip provaları yönetiyor - Magazin haberleri

Haldun Dormen, her gün tiyatroya gidip provaları yönetiyor Haldun Dormen'in yıllar önce 'Broadway' müzikalinden uyarlayıp yönettiği 'Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu' isimli tiyatro oyunu İzmir'de tiyatroseverlerle buluşuyor. Her gün tiyatroya gidip provaları yakından takip eden 96 yaşındaki Dormen, "Ben de her gün saat 11.30 da geliyorum ve 18.00'de çıkıyorum" ifadelerini kullandı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 01.09.2023 - 11:01 Güncelleme: 01.09.2023 - 11:02 facebook

