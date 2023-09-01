Haldun Dormen, her gün tiyatroya gidip provaları yönetiyor

Haldun Dormen'in yıllar önce ünlü bir 'Broadway' müzikalinden uyarlayıp yönettiği 'Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu' isimli tiyatro oyununda provalar devam ediyor. 96 yaşındaki Dormen, her gün provaları yakından takip ediyor.

İlk kez 1964'te Dormen Tiyatrosu'nda sahnelendiğinde 2 sezon kapalı gişe oynayan ve yıllar içerisinde defalarca sergilenen 'Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu' isimli tiyatro oyunu, tarihinde ilk kez Avrupa'nın en büyük özel tiyatrosu olma unvanına sahip İzmir Sahne Tozu Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.

Provaları devam eden oyunun yönetmenliğini ise 96 yaşındaki usta tiyatrocu Haldun Dormen yapıyor. Her gün provalara gelerek oyunu yöneten Dormen, performansıyla gençlere taş çıkartıyor. Titizliğiyle bilinen usta isim, ilerleyen yaşına rağmen gençlere tecrübelerini aktarırken, hayatı sahnede geçen asırlık çınar adeta sahne rekoru kırıyor.

Oyuna ilişkin açıklamalarda bulunan Haldun Dormen, "Oyunu ilk defa 1964'te haklarını satın alarak Dormen Tiyatrosu'nda sahneye koydum ve çok başarılı bir oyun oldu, ondan sonra da defalarca sahneye koydum" dedi.

Oyunun İzmir Sahne Tozu Tiyatrosu'nda sahnelenecek olmasına ilişkin konuşan Haldun Dormen, "İzmir'in böyle bir oyuna ihtiyacı vardı ve şu sıralarda da burada bir oyun sahneye koymam icap ediyordu. Düşündük taşındık ve bu oyunun sahnelenmesine hep birlikte karar verdik" ifadelerini kullandı.

Bir aydır yaklaşık 20 kişilik profesyonel bir ekiple çalışma yaptıklarını belirten Haldun Dormen, "Şarkılı - danslı olduğu için biraz daha prova istiyor. Ben de her gün saat 11.30'da geliyorum ve 18.00'de çıkıyorum. Oyun, bazı kişilere fazla abuk sabuk gelebilir ama çok komik, hatta benim hayatımda gördüğüm en komik oyunlardan biri. Çocuklarda çok iyi oynuyorlar, burada da çok komik olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İki perdeden oluşan oyunun yaklaşık 1.5 saat sürdüğünü ve insanların artık uzun oyunlara tahammülü kalmadığına dikkat çekerek İzmirli seyircilere seslenen Dormen, "Yeni oyunu mutlaka görmelerini isterim. Gerçekten çok eğleneceksiniz ve bu günlerde de eğlenceye, gülmeye, iyi vakit geçirmeye ihtiyacımız var. Muhakkak gelin" diye konuştu.

Haldun Dormen, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Sahne Tozu Tiyatrosu’nda çalıştığım için mutluyum. Aynı zamanda İzmir Sahne Tozu Tiyatrosu’nun sanat danışmanıyım. Onun için burada iyi bir şey yapmak beni her zaman mutlu ediyor. İnşallah bu seferde çok iyi bir şey olacak diye inanıyorum.

Öte yandan eser, Roma dönemine ait bir müzikal komedi. Dünyaca tanınan ve ses getiren müzikali Larry Gelbert ve Bert Shevelove yazmış. Müzikleri ise besteci Stephen Sondheim’e ait. Müzikalin ilk sahnelenişi ise 8 Mayıs 1962’de 'At the Alvin Theatre, Newyork'da seslendirilmiş ve çok ödüllü. Eser, usta tiyatro sanatçısı Haldun Dormen’in çevirisi ile dilimize kazandırılmış.

Oyunun konusu ise; Gençlerin aşkı ve bir kölenin özgürlüğü uğruna çığırından çıkan insanlar. Şarkılar, danslar, müthiş bir komedi. Klasik bir 'Broadway' müzikali.