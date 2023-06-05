Half Court'ta kupanın sahipleri belli oldu

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Sokak kültürü ile basketbolu birleştiren ve her yıl amatör basketbolcuların yeteneklerini sergilediği Red Bull Half Court’ta Türkiye şampiyonları belirlendi. İstanbul Galataport Saat Kulesi Meydanı’nda gerçekleşen final müsabakaları sonucunda kadınlarda Atatürk Üniversitesi, erkeklerde ise Celal Bayar Üniversitesi takımı kupanın sahibi oldu.

Final etabına yükselme başarısı gösteren 8 kadın ve 8 erkek basketbol takımı yeteneklerini sergiledi. Kadınlar finalinde Atatürk Üniversitesi, Gazi Üniversitesi’ni uzatma devresi sonunda 6-4’lük skorla mağlup edip zafere ulaşırken, erkekler finalinde ise Celal Bayar Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi’ni 17-11’lik skorla yenerek kupanın sahibi oldu.